媒体称叙利亚使用了化学武器 美政府予以否认

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月15日 - 美国周二给一篇媒体报导浇了冷水，该报导称化学武器被用于叙利亚冲突。但美国重申，如果叙利亚总统阿萨德政府真的使用化学武器，将追究其责任。
“我们看到的关于叙利亚使用了化学武器的媒体报导，与我们所了解的叙利亚化学武器项目的真实情况不一致，”白宫国家安全委员会发言人Tommy Vietor在一份声明中称。
他所指的报导发表在《外交政策》（Foreign Policy）杂志上，报导称一封美国国务院密电显示叙利亚军方可能在上个月使用了毒气。
“如果阿萨德政府错误地选择使用化学武器，或未能确保化学武器的安全，那么他们要为此负责，”Vietor说道。
该报导指出，在土耳其的美国外交官调查了关于阿萨德部队使用化学武器的指控，并很确信毒气确实被使用。
报导称，调查结果大纲列在一封电报上，署名者为美国驻伊斯坦布尔总领事，上周发给了美国国务院。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。