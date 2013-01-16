媒体称叙利亚使用了化学武器 美政府予以否认

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月15日 - 美国周二给一篇媒体报导浇了冷水，该报导称化学武器被用于叙利亚冲突。但美国重申，如果叙利亚总统阿萨德政府真的使用化学武器，将追究其责任。

“我们看到的关于叙利亚使用了化学武器的媒体报导，与我们所了解的叙利亚化学武器项目的真实情况不一致，”白宫国家安全委员会发言人Tommy Vietor在一份声明中称。

他所指的报导发表在《外交政策》（Foreign Policy）杂志上，报导称一封美国国务院密电显示叙利亚军方可能在上个月使用了毒气。

“如果阿萨德政府错误地选择使用化学武器，或未能确保化学武器的安全，那么他们要为此负责，”Vietor说道。

该报导指出，在土耳其的美国外交官调查了关于阿萨德部队使用化学武器的指控，并很确信毒气确实被使用。

报导称，调查结果大纲列在一封电报上，署名者为美国驻伊斯坦布尔总领事，上周发给了美国国务院。（完）