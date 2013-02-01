希拉里称叙冲突有蔓延之虞 敦促俄伊改变立场

路透华盛顿1月31日（记者 Arshad Mohammed） - 美国国务卿希拉里周四敦促伊朗和俄罗斯重新考虑其支持叙利亚的立场，并称叙利亚冲突有向境外蔓延之虞。

希拉里对记者称，有迹象显示伊朗正增派人力并为叙利亚总统阿萨德提供更尖端的武器。

希拉里称，俄罗斯继续从资金等方面援助叙利亚政府，但她似乎认为俄罗斯反对阿萨德下台的立场正在松动。希拉里即将结束她的国务卿任期。

对于以色列周三轰炸叙利亚目标的事件，希拉里不愿发表评论，但她对叙利亚境内的冲突恶化且有蔓延之势表示担忧。

“我个人在相当长时间里始终直警告（叙利亚）致命的内战将愈演愈烈，且存在代理人战争的危险，”希拉里对记者说。

“因此我认为，那些不愿有所建树的国家有责任重新考虑他们的立场，因为最糟糕的预测结果目前已经近在眼前，这样的预测不仅会在叙利亚境内发生，还可能越过边境向外蔓延，”她补充说。

希拉里称，美国担心伊朗近期加大了对阿萨德的支持。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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