希拉里因健康原因取消中东行程

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供) 路透华盛顿12月10日电---美国国务院周一称，美国国务卿希拉里因肠胃病毒感染取消了前往摩洛哥参加有关叙利亚反对派未来的会议。
美国副国务卿威廉·伯恩斯（William Burns）将代替希拉里前往与会。
美国国务院发言人Philippe Reines在声明中称，“由于她身体仍然不舒服，我们决定取消之前的计划，不再前往北非和中东。”
“美国副国务卿伯恩斯将代替她前往马拉喀什参加‘叙利亚人民之友’会议。当她康复并重返工作后，我们将通知大家。”
希拉里原定将在摩洛哥与各盟国外长举行会谈，讨论叙利亚危机问题。
“叙利亚之友”组织预计将着眼新的行动，以加强新近成立的叙利亚全国联盟并使其合法化。（完）
编译：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。