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时事要闻 | 2013年 2月 1日 星期五 09:00 BJT

希拉里称伊朗或在加力支援阿萨德

路透华盛顿1月31日 - 美国国务卿希拉里周四称，有迹象显示伊朗正增派人力并提供更为尖端的武器支持叙利亚总统阿萨德。

“他们（伊朗）似乎正在加大这种参与力度，这是我们十分担心的问题，”希拉里对记者说。希拉里将于周五离任。

“我觉得（伊朗派出的人力）已增多……让人很担心的是，他们正在提高武器质量，因为阿萨德即将用光他的武器。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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