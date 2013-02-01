希拉里称伊朗或在加力支援阿萨德

“他们（伊朗）似乎正在加大这种参与力度，这是我们十分担心的问题，”希拉里对记者说。希拉里将于周五离任。

“我觉得（伊朗派出的人力）已增多……让人很担心的是，他们正在提高武器质量，因为阿萨德即将用光他的武器。”（完）