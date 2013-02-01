希拉里称伊朗或在加力支援阿萨德

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委
路透北京4月9日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透华盛顿1月31日 - 美国国务卿希拉里周四称，有迹象显示伊朗正增派人力并提供更为尖端的武器支持叙利亚总统阿萨德。
“他们（伊朗）似乎正在加大这种参与力度，这是我们十分担心的问题，”希拉里对记者说。希拉里将于周五离任。
“我觉得（伊朗派出的人力）已增多……让人很担心的是，他们正在提高武器质量，因为阿萨德即将用光他的武器。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透华盛顿4月8日 - 美国一名官员周六对路透称，美国海军一支航母战斗群将向朝鲜半岛附近的西太平洋海域移动，以展示军力。当下朝鲜推进武器计划引发的担忧加剧。
路透北京4月7日 - 新华社周五报导，中美两国元首在美国的会唔深入、友好，双方高度评价中美关系取得的历史性进展，同意在新起点上推动中美关系取得更大发展，更好惠及两国人民和各国人民。