美国关闭驻叙利亚使馆 拟支持反对派

路透华盛顿2月6日电（记者 Matt Spetalnick/Andrew Quinn）---美国周一关闭驻大马士革大使馆，并誓言“采取更多行动”将叙利亚总统阿萨德赶下台。此前联合国安理会叙利亚问题决议草案未能通过，美国的外交选择减少。

美国政府称，将撤出所有在叙利亚的外交人员。

美国官员明确表示，正在考虑由想法接近的一些国家联合起来，为叙利亚反对派提供支持。此举可能绕过俄罗斯和中国对反阿萨德措施的抵制。

美国总统奥巴马在接受NBC News采访时称，阿萨德政府“感觉到压力增大”，并承诺美国将施加“更多压力”。

不过奥巴马没有透露具体内容，并表示无论西方国家准备对阿萨德采取多么严厉的外交政策，他们仍没有动武的意图。去年西方国家曾在利比亚对卡扎菲动武。

晚些时候，白宫称未准备考虑武装叙利亚反对派。

上个月美国国务院曾暗示可能关闭驻叙利亚大使馆。美国和其盟国寻求新的策略影响国际社会，迫使阿萨德结束对反对派长达11月的暴力镇压。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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