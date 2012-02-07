美国关闭驻叙利亚使馆 拟支持反对派

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透华盛顿2月6日电（记者 Matt Spetalnick/Andrew Quinn）---美国周一关闭驻大马士革大使馆，并誓言“采取更多行动”将叙利亚总统阿萨德赶下台。此前联合国安理会叙利亚问题决议草案未能通过，美国的外交选择减少。
美国政府称，将撤出所有在叙利亚的外交人员。
美国官员明确表示，正在考虑由想法接近的一些国家联合起来，为叙利亚反对派提供支持。此举可能绕过俄罗斯和中国对反阿萨德措施的抵制。
美国总统奥巴马在接受NBC News采访时称，阿萨德政府“感觉到压力增大”，并承诺美国将施加“更多压力”。
不过奥巴马没有透露具体内容，并表示无论西方国家准备对阿萨德采取多么严厉的外交政策，他们仍没有动武的意图。去年西方国家曾在利比亚对卡扎菲动武。
晚些时候，白宫称未准备考虑武装叙利亚反对派。
上个月美国国务院曾暗示可能关闭驻叙利亚大使馆。美国和其盟国寻求新的策略影响国际社会，迫使阿萨德结束对反对派长达11月的暴力镇压。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。