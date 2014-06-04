美国前驻叙利亚大使抨击奥巴马的对叙政策

路透华盛顿6月3日 - 美国前任驻叙利亚大使罗伯特·福特(Robert Ford)周二猛烈抨击白宫的叙利亚政策，称美国早就应该为叙反对派中的温和人士提供武装支持。

罗伯特·福特在接受PBS NewsHour采访时表示，由于美国的犹豫不决，美国面临来自极端分子的威胁已经增加。

福特是一名受人尊敬的资深外交官，他担任美国驻叙利亚大使长达三年多之久，直到今年4月底退休。因人身安全受到威胁，福特在2011年离开叙利亚。

他的表态似乎很可能再次激起有关奥巴马对叙利亚内战采取谨慎态度的辩论。

叙利亚人周二开始投票选举总统，这似乎将进一步强化了现任总统阿萨德的地位。反对派和西方政府称这次选举是一桩“丑事”。

福特表示，对我们来说，对该地区其他国家来说，对欧洲等其他国家来说，这次选举是个信号，即阿萨德将不会离开。

”他（阿萨德）在叙利亚首都根深蒂固，即便叙利亚其他地区依然不在他的控制之中。“

美国向叙利亚反对派阵营的温和派别提供的训练和军事供给有限。反对派在很大程度上被激进的伊斯兰派系所盖过。美国官员上月表示，美国将扩大对审查通过的反对派团体的支持，但没有提供详情。

福特在采访中表示：”我迄今还不明白，他们是否准备以一种有意义的方式加大援助力度。“

”我们需要，我们一直需要帮助叙利亚反对派中的温和人士，无论是通过武器还是其他非致命性资源支持。“（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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