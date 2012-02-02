独家：美国与盟国探讨阿萨德流亡可能性

路透华盛顿2月1日电（记者 Arshad Mohammed/Matt Spetalnick）---西方国家官员周三称，美国、欧洲和阿拉伯国家已开始探讨叙利亚总统阿萨德流亡的可能性，但外界怀疑阿萨德还没准备好接受这样的方案。

虽然现在阿萨德还没有倒台迹象，但一名官员称，有多达三个国家愿意为阿萨德提供避难，以结束叙利亚流血冲突。

两名消息人士称，目前无欧洲国家打算为阿萨德提供庇护，但一名官员透露，阿联酋可能不排斥为阿萨德提供避难。

近几周白宫一直强调称阿萨德政权时日无多，现在无法确定这究竟是要说服阿萨德及家人抓住机会全身而退，而不是冒可能重蹈卡扎菲厄运的风险。

不过鉴於阿萨德仍掌控着安全部门，而叙利亚反对派在军事上未统一起来，因此关於流亡的提议也可能是为了加大心理攻势，想在阿萨德阵营内部打开缺口。

一名要求匿名的官员称，此项提议的主导方并非欧美，而是阿拉伯国家。

虽然美国官员认为流亡的方案值得探讨，但一名欧洲官员对此持怀疑态度，称看不出阿萨德有体面下台的打算。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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