独家：美国与盟国探讨阿萨德流亡可能性

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透华盛顿2月1日电（记者 Arshad Mohammed/Matt Spetalnick）---西方国家官员周三称，美国、欧洲和阿拉伯国家已开始探讨叙利亚总统阿萨德流亡的可能性，但外界怀疑阿萨德还没准备好接受这样的方案。
虽然现在阿萨德还没有倒台迹象，但一名官员称，有多达三个国家愿意为阿萨德提供避难，以结束叙利亚流血冲突。
两名消息人士称，目前无欧洲国家打算为阿萨德提供庇护，但一名官员透露，阿联酋可能不排斥为阿萨德提供避难。
近几周白宫一直强调称阿萨德政权时日无多，现在无法确定这究竟是要说服阿萨德及家人抓住机会全身而退，而不是冒可能重蹈卡扎菲厄运的风险。
不过鉴於阿萨德仍掌控着安全部门，而叙利亚反对派在军事上未统一起来，因此关於流亡的提议也可能是为了加大心理攻势，想在阿萨德阵营内部打开缺口。
一名要求匿名的官员称，此项提议的主导方并非欧美，而是阿拉伯国家。
虽然美国官员认为流亡的方案值得探讨，但一名欧洲官员对此持怀疑态度，称看不出阿萨德有体面下台的打算。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。