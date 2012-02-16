叙利亚危机升级 奥巴马选择余地不多

路透华盛顿2月15日电（记者 Andrew Quinn）---“阿拉伯之春”进入第11个月，美国总统奥巴马将其叙利亚政策押在脆弱而没经受过考验的国际联盟上，该联盟也没有太多办法轻松结束暴力。

美国国务卿希拉里称，包括美国的阿拉伯盟友以及土耳其在内的新“叙利亚之友”组织，最能为叙利亚反对派提供支持，并找到政治解决途径。

但是美国在新组织中只是起到支持作用，美国的一些主要盟国则更为激进，有可能将美国拖入危险的叙利亚内战。

“我们的努力所产生的影响赶不上叙利亚政权屠杀人民的速度，”美国和平研究所叙利亚专家Steven Heydemann称。

“美国目前的策略太少、太迟，这在美国政府内部日益引发紧张气氛。”

“目前叙利亚反对派可能通过袭击军方供应、收纳逃兵和黑市购买等途径获得武器，”一名要求匿名的美国官员称。

“我们仍然认为叙利亚需要政治解决办法，如果国际社会迅速行动，这仍有机会实现，”白宫发言人Tommy Vietor表示。

“我们不希望叙利亚争端进一步走向军事化，这将导致该国陷入更加危险和混乱的境地。但是，如果国际社会等待的时间过长，情势进一步恶化，我们也不排除采取其他措施。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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