美国防部长坚持谨慎对待叙利亚问题

路透华盛顿3月7日电（记者 David Alexander）---美国国防部长帕内塔周三坚持在试图终止叙利亚暴力时美国应采取谨慎态度，尽管国会议员责问要死多少人美国政府才会动武。

帕内塔和美国参谋长联席会议主席邓普西都对参议院军事委员会表示，美国情报部门认为，叙利亚领导人阿萨德下台是迟早的事。

“情报部门的观点是，目前暴动如此深入......阿萨德迟早要下台，”帕内塔说道。不过一些议员质疑美国政府是否将此评估作为其行动迟缓的借口。

“需要再死多少叙利亚平民，才能说服你们我们提议的军事行动对结束杀戮是有必要的？还得死多少人？1万？2万？”参议员麦凯恩问道。他敦促美国对叙利亚发动空袭。

帕内塔对参议院军事委员会表示，五角大楼讨论了针对叙利亚暴力活动采取各种行动的可能性，但是称没有进行详细计划，因为“我们在等待总统给出方向”。

帕内塔同意将问题提交北约，称国际社会尚未在叙利亚问题上达成共识，但是正在进行努力，以达成行动协议。

“这是最合理的做法。目前采取单方面行动是不合理的，”帕内塔表示。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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