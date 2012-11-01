希拉里呼吁叙利亚反对派领导层改革

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透萨格勒布10月31日电（记者 Andrew Quinn）---美国周三呼吁叙利亚反对派领导层进行改革，称需扩大反对派联盟，将那些在叙利亚浴血奋战的人加入进来。
美国国务卿希拉里称，下周在卡塔尔召开的会议将是扩大反阿萨德联盟的机会，表明华府对组建反阿萨德的可信政治团体的努力持更积极的姿态。
“反对派团体不能仅仅由那些虽有很多良好品质，但却数十年没有去过叙利亚的人来代表，”她说道。
“也应该包括那些今天在前线浴血奋战以争取自由的人。”
希拉里的言论表明美国与叙利亚全国委员会产生分歧。该组织多数成员流亡国外，是支持对叙利亚危机进行国际干预的最积极组织之一。
美国官员对该组织未能形成一致计划以及未能将国内反对派凝聚在一起表达过失望之情。
自由叙利亚军及其他反对派组织的高级成员周三在土耳其结束会谈，承诺未来数月将团结在过渡政府周围。（完）
编译：程芳 发稿：王燕焜
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