奥巴马称美国承认叙利亚反对派联盟

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透华盛顿12月11日 - 美国总统奥巴马周二称，美国目前已对叙利亚反对派组织新组建的联盟予以承认。此举旨在向叙利亚总统阿萨德加大施压力度。
“我们已做出决定，叙利亚反对派联盟如今具有足够的包容性，能够反映并代表叙利亚人民，我们认为他们是反对阿萨德政权的叙利亚人民的合法代表，”奥巴马在接受ABC News知名主持人芭芭拉·沃尔特斯（Barbara Walters）采访时说。
美国此举与外界普遍预测一致，将为寻求推翻阿萨德的叙利亚反抗力量提供新的合法性，但美国没有授权向叙利亚反对派提供武器，奥巴马对此持坚决反对意见。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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