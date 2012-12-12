奥巴马称美国承认叙利亚反对派联盟

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月11日 - 美国总统奥巴马周二称，美国目前已对叙利亚反对派组织新组建的联盟予以承认。此举旨在向叙利亚总统阿萨德加大施压力度。
“我们已做出决定，叙利亚反对派联盟如今具有足够的包容性，能够反映并代表叙利亚人民，我们认为他们是反对阿萨德政权的叙利亚人民的合法代表，”奥巴马在接受ABC News知名主持人芭芭拉·沃尔特斯（Barbara Walters）采访时说。
美国此举与外界普遍预测一致，将为寻求推翻阿萨德的叙利亚反抗力量提供新的合法性，但美国没有授权向叙利亚反对派提供武器，奥巴马对此持坚决反对意见。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。