奥巴马称美国承认叙利亚反对派联盟

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月11日 - 美国总统奥巴马周二称，美国目前已对叙利亚反对派组织新组建的联盟予以承认。此举旨在向叙利亚总统阿萨德加大施压力度。

“我们已做出决定，叙利亚反对派联盟如今具有足够的包容性，能够反映并代表叙利亚人民，我们认为他们是反对阿萨德政权的叙利亚人民的合法代表，”奥巴马在接受ABC News知名主持人芭芭拉·沃尔特斯（Barbara Walters）采访时说。

美国此举与外界普遍预测一致，将为寻求推翻阿萨德的叙利亚反抗力量提供新的合法性，但美国没有授权向叙利亚反对派提供武器，奥巴马对此持坚决反对意见。（完）