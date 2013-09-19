阿萨德：销毁叙化武需10亿美元和一年时间

路透华盛顿9月18日（记者 Patrick Rucker） - 叙利亚总统阿萨德周三称，按照美俄上周达成的协议，销毁叙利亚的化学武器需要大约10亿美元。

阿萨德接受美国福克斯新闻频道（Fox News）采访时称，叙利亚政府会销毁其化学武器，而销毁需要一年左右的时间。

“我认为这在技术上是非常复杂的操作，需要很多、很多的钱。有人估计，（销毁）叙利亚化学武器大约需要10亿（美元），”他说道。

当被问及是否愿意将叙利亚化学武器交给美国政府时，阿萨德说道：“正如我所言，这需要很多钱，大约10亿，还对环境很不利。如果美国政府愿意出钱，负责将这些有毒物质带到美国去，他们干嘛不呢？”

对于8月21日发生在大马士革郊区Ghouta的化学武器袭击，阿萨德否认是该国政府军所为。

他指出，当时该国政府军在该地区的战事中领先，没有必要发射装有沙林神经毒气的火箭弹。美国认为那次袭击是叙利亚政府军所为。

“整个故事甚至都不完整，这不是实情。不，我们没有。总而言之，我们没有在Ghouta使用过任何化学武器，”阿萨德用英语说道。

联合国化学武器调查人员周一证实，8月21日发生的袭击使用的是沙林毒气。

阿萨德称，目前还不能对联合国上述报告作出明确评论。

当被问及是否有话对美国总统奥巴马说时，阿萨德称：“听听你们民众的意见，按照你们民众的常识行事，这就足够了。”此言明显指的是美国民众反对对叙利亚动武的民意调查。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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