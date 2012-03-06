美国参议员麦凯恩呼吁空袭叙利亚

路透华盛顿3月5日电---美国参议员麦凯恩周一称，美国应带领国际社会，通过空袭总统阿萨德的安全部队，来保护叙利亚关键的人群密集地区。

他说：“空袭的最终目的，是在叙利亚尤其是北部建立并保卫安全区，这样反对派力量可以集结并筹划反抗阿萨德的政治和军事行动。”

他之前曾呼吁武装叙利亚反对派，但他周一称，要真正帮助叙利亚反抗力量，迫在眉睫的是要在许多城市把他们从阿萨德坦克和炮火的围攻中解脱出来。

目前为止，奥巴马政府还是强调寻求政治途径解决叙利亚危机。不过上月白宫曾表示，若无法达成政治解决方案，不排除“采取其他措施”的可能性。

麦凯恩说：“该采取新的政策了。阿萨德需要知道，他赢不了。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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