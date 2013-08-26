大多数美国人不支持美国干预叙利亚

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透华盛顿8月24日（记者 Lesley Wroughton） - 路透/益普索调查显示，美国民众强烈反对美国政府干预叙利亚内战，认为美国政府不应卷入冲突，即使叙利亚政府使用化学武器攻击平民的报道被证实。
约60%的受访者表示美国不应干预叙利亚内战，只有9%的受访者认为总统奥巴马应该采取行动。
如果确认使用过化学武器，支持干预的美国人比例会高一些，但尽管如此，支持干预叙利亚的比例也在下降。
调查于8月19-23日期间进行，结果显示，如果叙利亚政府军使用了化学武器攻击平民，25%的受访者会支持美国干预，而46%的受访者反对。而8月13-18日的路透/益普索调查结果显示，如果叙利亚政府军使用了化学武器攻击平民，30.2%的受访者会支持美国干预，41.6%的受访者反对。
调查暗示，叙利亚危机升级以及大马士革郊外疑似化学武器袭击后的照片使很多美国人更加坚定地不想卷入中东的又一场冲突。
调查结果以及6月初以来的路透/益普索调查表明，如果奥巴马决定对叙利亚政府采取军事行动，他将面临美国公众的稳定反对。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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