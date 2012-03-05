美资深参议员呼吁武装叙利亚反对派

路透华盛顿3月4日电---美国资深共和党参议员Lindsey Graham周日呼吁通过阿盟武装叙利亚反对派，并建议对打击反对派的叙利亚军队实行“禁驶”和“禁飞”区。

Graham对外交政策有一定影响力，称正在与民主党参议员Richard Blumenthal共同推进一个参议院草案，呼吁联合国宣布叙利亚总统阿萨德为战犯。两人都是参议院军事委员会成员。

“我们需要国际社会施加更多压力。我们需要向反对派提供军事和经济上的支持，并让阿萨德意识到他是国际罪犯，将得到惩罚，”Graham在《福克斯周日新闻》节目中说道。

“我认为阿盟很适合向叙利亚反动派提供军事援助，我们应该予以考虑。我们应该尽快考虑‘禁驶、禁飞’区。”

Graham认为，国际社会在支持叙利亚反对派时应采取和去年北约支持利比亚反对派相似的做法。

Blumenthal亦表示，类似利比亚的行动在国会获得很强的支持，支持叙利亚反对派可以参考利比亚模式。不过他强调称，美国不会派军队参与。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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