叙利亚称将挫败西方散播混乱的企图

路透贝鲁特1月30日电---叙利亚对美国及西方国家对该国局势的批评置若罔闻，并在周一表示他们会挫败其称之为外部势力散播混乱的企图。而白宫在几小时却称，总统阿萨德已经失去对国家的控制，他将注定下台。

叙利亚国家通讯社援引外交部一位消息人士周一稍晚的说法称，“我们对这些声明缺乏智慧和理性并不感到意外，也为习惯将中东变成他们愚蠢且失败行为竞技场的国家依然发表这样的声明感到遗憾。”

“叙利亚将成为例外……会挫败这些国家制造混乱的政策。我们目前正在为自己抵御恐怖主义，未来也将一如既往。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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