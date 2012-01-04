美国称叙利亚并未兑现阿盟协议

路透华盛顿1月3日电---美国国务院周二表示，美国对前往叙利亚的阿盟观察团严重关切，认为叙利亚政府并未准备兑现阿盟和平协议的条款。

美国国务院发言人纽兰德(Victoria Nuland)在记者会上表示："叙利亚政权并未全部兑现约九周前接受的阿盟倡议。"

"例如，暴力远未停止。"她援引一些独立报告称，自去年12月31日以来，叙利亚又新增几十名遇难者。

阿盟周一表示，派驻叙利亚的观察团有助於该国遏制流血冲突，并要求给予他们更多时间以完成使命。

但根据路透统计，自阿盟观察团上周抵达叙利亚以来，该国安全部队已杀害逾132人。其他民间组织则表示，遇难人数为390人。

纽兰德表示，美国负责中东事务的助理国务卿费尔特曼(Jeffrey Feltman)将在周六阿盟部长会议召开前飞往开罗举行有关叙利亚问题的会谈。

纽兰德表示："我们对他们的努力表示支持，以确保可信而有效地进行这项活动。"（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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