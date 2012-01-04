美国称叙利亚并未兑现阿盟协议

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透华盛顿1月3日电---美国国务院周二表示，美国对前往叙利亚的阿盟观察团严重关切，认为叙利亚政府并未准备兑现阿盟和平协议的条款。
美国国务院发言人纽兰德(Victoria Nuland)在记者会上表示："叙利亚政权并未全部兑现约九周前接受的阿盟倡议。"
"例如，暴力远未停止。"她援引一些独立报告称，自去年12月31日以来，叙利亚又新增几十名遇难者。
阿盟周一表示，派驻叙利亚的观察团有助於该国遏制流血冲突，并要求给予他们更多时间以完成使命。
但根据路透统计，自阿盟观察团上周抵达叙利亚以来，该国安全部队已杀害逾132人。其他民间组织则表示，遇难人数为390人。
纽兰德表示，美国负责中东事务的助理国务卿费尔特曼(Jeffrey Feltman)将在周六阿盟部长会议召开前飞往开罗举行有关叙利亚问题的会谈。
纽兰德表示："我们对他们的努力表示支持，以确保可信而有效地进行这项活动。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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