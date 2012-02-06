西方国家对中俄否决叙利亚决议案表示强烈不满

路透贝鲁特/联合国2月5日电（记者 Joseph Logan/Patrick Worsnip）---西方国家和阿拉伯国家周日对中俄否决叙利亚问题决议案表示强烈不满，美国宣称要加大对叙利亚制裁。

美国国务卿希拉里称，否决该草案是“拙劣的”。此前，活动分子称叙利亚政府武装炮轰荷姆斯一个区，导致逾200人丧生，是11个月抗议活动中最血腥的一个夜晚。

俄罗斯称此项决议案有倾向性，相当於在一个国家的内战中偏袒一方。中国亦对此决议案动用了否决权。

美国常驻联合国代表赖斯对中俄否决议案非常强烈愤慨，称“他们需为叙利亚未来流血事件负责”。

英国外交大臣黑格称俄罗斯和中国罔顾阿拉伯国家。法国外交部长朱佩抨击中俄责任感差。

希拉里表示，美国将与其他国家一道，试图对阿萨德政府采取更严厉的制裁，阻断其资金渠道和武器运输。

“我们将曝光谁仍在向阿萨德政权提供资金支持，向其运送武器，用来镇压叙利亚人民。我们将与全球支持叙利亚民主的朋友一道，支持该国反对派的和平政治变革计划。”希拉里说道。

俄罗斯常驻联合国代表丘尔金则表示，支持叙利亚决议案的国家主张政权更迭、推动反对派上台、助长武装冲突。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。