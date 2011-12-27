阿盟观察团抵达叙利亚 霍姆斯市遭政府坦克炮击

路透贝鲁特12月26日电（记者 Erika Solomon）---叙利亚霍姆斯市（Homs）居民称，政府坦克炮击该市街区，造成30多人死亡。阿拉伯联盟观察团已抵达叙利亚，将评估叙政府是否遵循和平计划，结束了对示威者的镇压。

阿盟观察团50人和10名官员搭乘私人飞机，已从埃及飞抵叙利亚，这是国际社会首次实地介入该国事务，试图结束叙利亚政府与反对派抗议者之间长达九个月的暴力冲突。

观察团部分成员将於周二访问冲突最严重的霍姆斯市，没有迹象表明，阿萨德在执行与阿盟达成的和平计划。

活动人士发布在网上的业余摄像画面显示，Baba Amr地区的街道上部署了坦克。一辆坦克通过机枪开火，另一辆似将发射炮弹。

住在Baba Amr附近的居民Fadi称："这是屠杀。"他表示，街区遭到迫击炮轰炸及机枪扫射。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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