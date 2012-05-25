叙利亚双方均严重践踏人权--联合国

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透日内瓦/贝鲁特5月24日电（记者 Stephanie Nebehay/Mariam Karouny）---联合国周四发布调查结果称，叙利亚冲突双方均严重践踏人权：政府部队在民宅中处决整个家庭，反抗力量则折磨并杀害士兵及政府支持者。
联合国对长达14个月的叙冲突进行调查，称叙政府部队定期拟定通缉犯及其家人名单，然後封锁某个村庄或居民区并发动袭击。
联合国报告谈及叙利亚自由军（Free Syrian Army）领袖的家属时称：“一家人在家中被处决，他们往往是反政府人士的家属，例如Riad al-Asaad上校的家人。”
联合国称，叙利亚反抗力量处决或折磨士兵及政府支持者。叙利亚未允许联合国调查员入境，因此该调查主要基於对受害者及目击者的采访。
尽管联合国调停叙双方达成4月12日停火协议，旨在结束叙利亚血腥冲突，但暴力活动仍很猖獗。
反抗力量活动人士称，周四部分地区发生冲突。位於英国的叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human Rights）称，在北部伊德利卜省（Idlib）冲突中，叙部队将四人从其家中带走处决，并杀害另外四人。
该组织称，一名女子及其四个孩子两天前在哈马市附近失踪，随後发现死亡；在大马士革、代尔祖尔（Deir al-Zor）、霍姆市及伊德利卜省冲突中，至少六名士兵丧生。
上述数字尚未得到叙利亚独立机构的确认，叙利亚限制记者接触叙冲突。
叙总统阿萨德在大马士革对到访的伊朗电信部长Reza Taqipour称，叙利亚将从动乱中恢复。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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