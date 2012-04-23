叙利亚暴力活动不断 安南敦促双方遵守停火协议

路透贝鲁特4月22日电（记者 Dominic Evans）---叙利亚政府军周日轰炸大马士革东部的一个小镇，反叛力量在该国北部攻击了一个军方车队，联合国特使安南则敦促双方与督查停火的联合国观察员合作。

一小组联合国非武装观察员已在叙利亚工作了一周，他们主要负责督查已实施10天的停火协议。停火协议只是抑制了部分暴力活动，并没有导致持续13个月之久的流血冲突完全停止。

联合国安理会本周六就向叙利亚派遣观察团的人数增至300人达成一致。这是安南推动叙利亚总统阿萨德与反对派停止杀戮、启动政治对话计划方案中的一部分。

安南称，对经历一年有余冲突、9,000多人丧生的叙利亚而言，安理会的决定“是该国稳定过程中的重要一刻”。

联合国前秘书长安南在声明中呼吁叙利亚政府军和反对力量放下武器，巩固停火协议。

活动分子称，在哈马（Hama），士兵们在该市主要广场开枪阻止人们与观察员见面。但尚未来自该市的伤亡报告。

叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human Rights）称，本周日至少有12人死於安全部队手下，其中在霍姆斯省（Homs）死亡的有六人。

该机构补充说，政府军一辆装甲运兵车在Douma郊区遭到炸弹袭击，至少有四名士兵死亡。

叙利亚官方通讯社SANA在报导中没有提及Douma发生的袭击，但指出一支护送军官和学员的车队在北部省份Aleppo遭到炸弹袭击，至少有一名官员丧生。该机构还表示，在伊德利卜省（Idlib）还发生了一起针对运输面粉列车的爆炸袭击事件。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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