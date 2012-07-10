人权组织称叙冲突死亡人数过1.7万

路透贝鲁特7月10日电---叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human Rights）称，在叙利亚长达16个月的反抗阿萨德政权的活动中，至少有17,129人死亡。

该组织称，其中至少有11,897人是平民，但不能确定这些人中有多少参加了军队反叛者领导的抗争。

该组织称，抗议活动始於2011年春季，随後演变为武装反抗，约有884名反叛者在镇压中被杀。

死者总数亦包括4,348名效忠阿萨德的安全部队成员。

叙利亚当局此前曾称，2,600多名安全部队成员丧生，但近几个月并未更新相关数据。

联合国官员4月称，叙利亚暴力活动造成上万人死亡，但此後未再公布估算数据。

叙当局对独立记者和救援组织严格设限，各种数据无法得到确认。

近几周，叙利亚流血冲突加剧，每天约有100人死亡。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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