人权组织称叙冲突死亡人数过1.7万

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透贝鲁特7月10日电---叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human Rights）称，在叙利亚长达16个月的反抗阿萨德政权的活动中，至少有17,129人死亡。
该组织称，其中至少有11,897人是平民，但不能确定这些人中有多少参加了军队反叛者领导的抗争。
该组织称，抗议活动始於2011年春季，随後演变为武装反抗，约有884名反叛者在镇压中被杀。
死者总数亦包括4,348名效忠阿萨德的安全部队成员。
叙利亚当局此前曾称，2,600多名安全部队成员丧生，但近几个月并未更新相关数据。
联合国官员4月称，叙利亚暴力活动造成上万人死亡，但此後未再公布估算数据。
叙当局对独立记者和救援组织严格设限，各种数据无法得到确认。
近几周，叙利亚流血冲突加剧，每天约有100人死亡。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。