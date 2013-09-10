叙利亚称将放弃化武 但联合国尚未达成协议

* 叙利亚接受俄罗斯的方案，承认拥有化学武器

* 俄罗斯的建议得到中国和伊朗的支持

* 联合国就达成一项决议争执不下

路透华盛顿/安曼9月10日 - 叙利亚周二接受俄罗斯的提议放弃化学武器，暂时阻止了美国对其采取军事行动。但俄罗斯和美国之间出现严重分歧，可能妨碍联合国达成决议。

白宫称仍将坚定推动国会达成出兵的授权，而俄罗斯总统普京称唯有美国及其盟友排除发动军事行动，俄罗斯的方案才有可能成功。

叙利亚外交部长Walid al-Moualem在俄罗斯电视台宣读一项声明，称大马士革将遵守俄罗斯的提案。这是叙利亚最为公开、且是最高层级人士承认其拥有化学武器。

Moualem表示，“我们希望加入禁止化学武器公约。我们愿意遵守公约所规定的相关义务，包括提供这些武器的所有资讯。”

他说，“我们愿意宣布化学武器存放地点，停止生产化武，同时将这些生产设备展示给俄罗斯及其他联合国成员国代表。”

美国国务卿克里表示，华府认为这项提案必须经过联合国安理会的背书，“以让人相信其应有的效力”。

普京在电视讲话中表示，最新提案“唯有在我们听到美国及所有支持美方者反对使用武力的情形下才可以发挥作用。”

克里和美国国防部长哈格尔向国会表示，以军事行动相威胁，对于逼迫阿萨德在化学武器问题上服软至关重要。

美国官员称，克里将于周四在日内瓦会晤俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)以进行进一步磋商。

美国及其盟友仍对俄罗斯的提议持怀疑态度。奥巴马在寻求外交解决途径的同时，也仍在争取国会支持可能采取的军事打击，以此向叙利亚施压。

在联合国，英国、法国和美国讨论了一项安理会决议草案的要素。来自其中一国的一位外交官称，该草案将设定叙利亚宣布毒气军火库整体规模，并将其交由联合国管控的时间表。

白宫称，奥巴马、英国首相卡梅伦和法国总统奥朗德(Francois Hollande)已经在电话中一致表示了倾向于通过外交途径解决危机，但他们仍将继续准备“全方位的回应”。

据美国参议员称，奥巴马周二请求国会推迟授权动武的投票，以便给俄罗斯时间来劝说叙利亚交出化学武器。

白宫表示，奥巴马在周二稍晚进行全国电视讲话时，仍将推动国会进行授权动武的投票。奥巴马此前称俄罗斯的提案可能是个突破。

但是现在看来，美国国会投票更多是进行假设的威胁以便支持外交努力，而不是马上发动导弹攻击。美国国会的一个两党参议员团体正在草拟一项将俄罗斯提案纳入考虑的新决议。(完)

(编译 张铭钧/朱晓军；审校 张涛/徐文焰)

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