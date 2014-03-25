克里希望克里米亚局势不会影响美俄在叙利亚化武上的合作

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
(本文由路透中文网编译提供)
路透海牙3月24日 - 美国国务卿克里周一称，希望克里米亚局势不会影响美俄在销毁叙利亚化学武器上的合作。
“我想说的是，希望俄罗斯加入国际合作的动机仍在。”克里在海牙对记者说道。
“这比美俄两国都重要。这是全球面临的挑战。”
克里将与俄罗斯外长拉夫罗夫在海牙举行双边会谈。关于克里与拉夫罗夫促成的化武销毁协议所规定的所有内容，叙利亚在规定时间内几乎都未能完成。叙利亚交出化学武器库存的行动比规定时间拖延了数周。
“未来几周，我们将面对一些真正的挑战。美方认为，如果叙利亚愿意，他们的行动能做到更快。”克里表示。
“大概一半的化学武器已经被运出叙利亚，这是很大的进展，但全部化学武器都被运出才真的重要。”(完)
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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