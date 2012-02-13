扎瓦赫里发表视频讲话 支持叙利亚人推翻现政府

路透迪拜2月12日电(记者 Martina Fuchs)---基地组织领导人扎瓦赫里(Ayman al-Zawahri)在周日出现的一段视频中，敦促叙利亚民众不要依靠西方国家或阿拉伯国家政府推翻叙利亚总统阿萨德。

一家伊斯兰网站播发的这段名为《叙利亚雄狮，向前冲》(Onwards, Lions of Syria)的视频长约八分钟。扎瓦赫里在视频中还号召土耳其、伊拉克、黎巴嫩和约旦的穆斯林，援助遭遇阿萨德军队打击的叙利亚反抗者。

扎瓦赫里表示：“伤痕累累的叙利亚人还在一天天流血，而阿萨德这个屠夫却不肯停手。”

“尽管有痛苦、牺牲和流血，但叙利亚人民的反抗却在升级和发展。”

自去年5月本·拉登(Osama bin Laden)被美军在巴基斯坦击毙以来，扎瓦赫里已成为基地组织的领导人。

扎瓦赫里表示，“叙利亚人不要依靠西方国家、美国、阿拉伯国家政府和土耳其。”

“你们更清楚他们针对你们的打算。叙利亚人民不要依靠阿盟及其腐败的政府。”

“如果我们想要自由，我们必须从这个政权中解脱出来，如果我们想要公正，我们必须向这个政权发起报复。”（完）编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。