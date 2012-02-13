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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 13日 星期一 13:53 BJT

扎瓦赫里发表视频讲话 支持叙利亚人推翻现政府

基地组织领导人扎瓦赫里在周日出现的一段视频中敦促叙利亚民众不要依靠西方国家或阿拉伯国家政府推翻叙利亚总统阿萨德。这段名为《叙利亚雄狮，向前冲》视频长约八分钟，出现在一家伊斯兰网站。扎瓦赫里还号召土耳其、伊拉克、黎巴嫩和约旦的穆斯林，援助叙利亚反抗者。路透

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