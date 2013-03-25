叙反对派人士称政府军发动化学攻击

路透安曼3月25日 - 叙利亚反对派活动人士周一称，该国政府军从多个火箭发射装置向包围大马士革郊外Adra镇一处军事基地的反对派武装发射了化学武器，导致2人死亡、23人受伤。

“医生称这些化学武器中使用了磷，它们能破坏神经系统，导致身体平衡控制能力以及知觉丧失。这两名战士距离火箭爆炸地点非常近，他们很快就遇难。余下人员正接受阿托品(Atropine)治疗，”Adra镇附近的Douma镇的活动人士Mohammad al-Doumani说道。伤员被转移到了Douma镇。

暂无独立消息来源对此次化学攻击予以证实。上周阿勒颇市附近的一次火箭袭击导致26人死亡，叙利亚政府与反对派武装相互指责对方向那里发射了携带化学武器的火箭。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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