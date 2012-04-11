叙利亚政府军继续袭击反对派 安南和平计划受挫

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透贝鲁特4月11日电(记者 Oliver Holmes)---叙利亚政府军继续袭击总统阿萨德的反对力量，无视国际社会要求其停火并从城区撤军的和平计划。
反对组织表示，叙利亚军队周二杀害了31人；土耳其媒体也报导称，在叙利亚和土耳其交界地区的一个军事哨所似乎发生激烈交火。
联合国和阿盟联合特使安南呼吁联合国安理会对叙利亚施加影响，防止其和平计划落空。安南并称，阿萨德必须作出根本改变，遵守从周四开始的停火承诺。
安南在致安理会的信中称：“我们必须竭尽全力，确保在4月12日结束各种形式的暴力。”
安南在发给媒体的声明中称：“没有时间可以浪费了，我们必须推动叙利亚流血事件的结束，防止该国陷入深渊。”
美国常驻联合国代表苏珊·赖斯(Susan Rice)表示，所有的安理会成员国都对叙利亚政府的停火承诺“深表担忧”。
安南称，有消息显示，叙利亚军队已从一些地区撤军，但却正转向其他一些以前未考虑的打击目标。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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