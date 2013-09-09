阿萨德否认使用化武 美政府仍寻求对叙实施军事打击

路透华盛顿/伦敦9月8日 - 叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)否认是针对叙利亚平民发动化武袭击的幕后主使，而美国政府周日则继续努力说服国会批准对阿萨德武装实施军事打击。

奥巴马政府面临周三参议院投票的关键考验。白宫幕僚长Denis McDonough周日参加了五档脱口秀节目，为争取授权对叙利亚展开有限打击进行申辩。

身在巴黎的美国国务卿克里也未排除法国的建议，即在联合国调查员完成对此次化武袭击事件的调查报告后，寻求获得联合国安理会对于可能发动军事打击的授权。

美国哥伦比亚广播公司(CBS)在周日的新闻节目“Face the Nation”中报导，阿萨德否认与袭击事件有关，并表示若美国有证据，华府就应当拿出来。

CBS表示，阿萨德还警告称，若美国对叙利亚发动军事打击，将遭到叙利亚盟国的报复。

民意调查显示，多数美国人反对实施军事打击。最近一项路透/Ipsos调查显示，56%的美国民众认为不应干涉叙利亚内政，19%的受访者则支持动武。

虽然众议院情报委员会主席、共和党人Mike Rogers赞成动武，但他也指出奥巴马为武力惩罚叙利亚所找的理由“牵强”。

“很明显他在上周失去了支持，”Rogers在“Face the Nation”节目中说。他称，奥巴马本应当召集议会开会，就发动军事打击一事进行秘密说明，而且政府需要“重新部署”。

“总统的说服力不够，”Rogers称。

而一项国会调查则明确显示，奥巴马的任务艰巨。华盛顿邮报所作的一项投票调查显示，223名众议员反对或倾向反对授权在叙利亚动用武力，超过了阻止该决议所需的217票。

白宫已表示，奥巴马就算没有获得国会授权也可能发动军事打击，不过没有说他会这样做。(完)

(编译 徐文焰；审校 白云)

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