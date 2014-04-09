周小川：要牢守不发生系统性风险的底线

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京4月9日 -中国人民银行行长周小川周二指出，要正确理解和执行货币政策，处理好保持物价基本稳定和促进经济发展、扩大就业之间的关系。
他是在人民银行嘉兴市中心支行调研时做出上述表示。央行网站刊登新闻稿并指出，要始终保持金融稳定，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。
他表示，要大力发展普惠金融，更好地适应群众和企业关于融资的需求；大力发展金融市场，拓宽多元化融资渠道。（完）
欲览详情，请点击人民银行网站链接 here
(发稿 李贺/乔艳红；审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。