周小川：要牢守不发生系统性风险的底线

路透北京4月9日 -中国人民银行行长周小川周二指出，要正确理解和执行货币政策，处理好保持物价基本稳定和促进经济发展、扩大就业之间的关系。

他是在人民银行嘉兴市中心支行调研时做出上述表示。央行网站刊登新闻稿并指出，要始终保持金融稳定，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

他表示，要大力发展普惠金融，更好地适应群众和企业关于融资的需求；大力发展金融市场，拓宽多元化融资渠道。（完）

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(发稿 李贺/乔艳红；审校 林高丽)

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