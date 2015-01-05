香港《星岛日报》：留意前海金融创新威力

（1月5日社评）

总理李克强选择了深圳前海微众银行作为新一年离京视察的第一站，欲透过创新倒逼金融改革，重视程度不言而喻。内地银行业固然会严阵应对，本港同样要留意带来的影响。

微众银行的两大特色：其一是由银监会在12月12日首次批准开业的五家内地民营银行之一，以中小型存户和企业作为主要服务对象，其二是发展全国首家互联网金融银行的创新概念，位处前海，正是国家促进高端服务业现代化的试验场，最近刚获纳入国家第二批自由贸易区。

中央以今年为全面深化改革开局之年。李克强上场后，希望透过民营企业的竞争倒逼国企改革，可是现有银行体系主要操诸国企之手，贷款方面偏重业务关系盘根错节的大企业，经营活力强的民营中小企却融资难。银监会上月批准五家民营银行开业，就是要打破瓶颈。

现时本港银行服务电子化普及，网上交易比重不断增加，但是仍以实体银行作为骨干，电子银行为辅。但是，阿里巴巴和腾讯的电子商贸平台，所能发挥电子金融平台的潜力，比今天的电子银行更进一步。

阿里的运作是集腋成裘把款项交由投资基金运作，分享利润，故此未算直接经营银行。不过，这已经令人惊觉大型电子网购平台凝聚的小客户和小商户，可以成为资源极为丰厚的金融存贷服务中介人。

现在阿里的重大竞争对手腾讯，投资微众银行，可以利用微信平台发展电子商贸积累的大量数据，搭建全新的网上银行体系，提供存贷服务，与实体银行直接竞争。

这套全新经营方式涉及网络安全和金融监管问题，能否成功闯出新天地，尚待实践考验。李克强视察时表示希望以其方式来“倒推传统金融改革”，寄望甚殷。不止内地银行，香港银行业都要评估自己会否被推逼改革。

海深港合作区成立的目的，本来是希望引进香港金融等先进服务业，推动内地改革，本港反应极为慢热。现在当地在银行业创新方面可能走得比本港更前，带给本港的是竞争还是合作机遇，就要看港府和港企如何掌握应对了。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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