综述：深港通即将再叙“中国故事” 市场回响或超沪港通

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
记者 赵红梅
路透香港5月8日 - 证券市场的沪港通开通逾半年，中港亦将迎来“深港通”，这一支点可否撬动深港一体化值得期待；而资本账户的进一步开放，也让香港在境外众多人民币离岸中心的重要性更为彰显。
专家们并指出，深港两地拥有实体经济合作的深厚基础，有了沪港通经验，投资者可更快掌握深港通的规则和操作，加之深圳市场诸多中小型股和成长股可吸引更多投资者。
“深港通的回响料比沪港通大，‘融’和‘新’是成败的关键。”盘古智库学术委员梁海明称。
香港《经济日报》周五称，深港通进入“闯关”，国务院日前已批覆深港通，现由中证监及香港证监会协商方案细节，两地证监批准后，最快月内宣布，今年第四季度初启动。
消息称，两地证监会正在评估港交所及深交所拟定的方案，须理顺有关实际操作层面的监管细则，合适时间将由两地证监联合宣布深港通启动时间。
在离岸人民币清算体系逐步扩展至全球、跨境金融政策配合四大自贸区扩容而密集出台、资本账户借沪港通、深港通契机开放的综合背景下，香港离岸人民币市场也面临着巨大的机遇与挑战。
“3月对离岸人民币市场是充满挑战的一个月。”渣打银行(香港)高级经济师刘健恒称，外汇交易、离岸人民币存款及点心债发行全线放缓，点心债参数连续八个月下跌，仅有人民币计价跨境付款成为指数上升的唯一动力。
他认为，随着沪港通、深港通的陆续有来，二季度离岸人民币市场流动性会进一步好转，资金池和点心债发行亦会恢复上升。
沪港通开通后，香港离岸人民币市场保持稳定，汇率与同业拆借利率走势与在岸市场基本一致，截至3月底，香港人民币存款CNYDEPOVOL=CMUA约9,520亿元，按月下跌2.2%。
4月至今，因港元持续强势，香港金管局已经累计11次向市场注入了约700亿港元。由于人民币流入资金增加，包括中银香港和渣打、汇丰等在内的各大银行从3月开始已陆续下调人民币定期存款利息，香港人民币同业拆借利率也已有明显回落。
**互融互通进程加快**
深圳证券交易所总经理宋丽萍4月曾表示，深港通上半年能够获批，下半年有望推出，投资标的选择一定是主板、中小板、创业板较有代表的股票标的。选择深港通的投资标的将遵循稳妥起步的原则，体现深交所服务中小企业和创新发展战略。
而市场人士普遍预期，有了沪港通成功“过河”，香港与内地股市在技术及法制等方面的对接渐趋成熟，深港通的准备时间料会短很多。
“料深港通会大幅增加额度，” 齐鲁国际研究研究部总经理罗满强认为，深港通未来可总结出比沪港通更多的实践经验，为资本项下开放、金融改革及人民币国际化更进一步推进。
目前，沪股通总额度为3000亿元人民币，每日额度为130亿元人民币；港股通总额度为2500亿元人民币，每日额度为105亿元人民币。市场预计深港通每日额度在400亿元人民币左右。
沪港通去年11月启动以来，两地互通项目的技术环节存在一些问题，如托管平台、交易前验资验券模式，国际不少机构投资者并不习惯，深港通则可以改善上述问题并优化交易产品。
罗满强认为，国际不少机构投资者投资沪港通等还需要当地监管当局的批准，香港和深圳方面还需多下功夫，如厘清法律程序，将金融法规尽快接轨，以期让欧美监管机构及投资者对沪港通、深港通制度有信心。
此外，自4月初以来港股通成交火速升温，香港市场一度创下日成交量2900亿港元的记录，香港部分证券公司和银行的买卖系统，则陆续出现了不胜负荷的现象，甚至有银行的网上股票买卖系统短暂瘫痪，只能接受电话落单，银行股票柜台亦是应接不暇。
罗满强认为，交易量突然翻番让一些机构措手不及，相信经过在线容量的“塞车”，深港通到来之前，不少机构就已评估并提升了系统处理能力。
中国今年一季度跨境贸易及直接投资人民币结算量图，请点选：link.reuters.com/tys54w
以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债的各家银行排名：
帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量
汇丰 22,371.4 90
渣打 15,952.4 38
法巴 12,930.2 34
星展 3,402.6 20
巴克莱 3,000 2
**本周市场动态**
--在投资人踊跃认购下，德意志银行(DBKGn.DE)新加坡分行五年期宝岛债最终将发行16.5亿人民币。
--受限于人民币疲弱，离岸人民币存款和点心债券放缓，渣打银行(STAN.L)3月人民币环球指数按月下跌1%，该行周四并公布，中国2015年经济增长预测由7.1%下调至6.9%。
--据投资研究机构Morningstar（晨星）的数据显示，4月香港人民币合格境外机构投资者（RQFII）交易所买卖基金（ETF）录得114亿元净流出，按月大增1.3倍。（完）
(审校 毕晓雯)
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新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”