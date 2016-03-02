投机行为助燃深圳楼市 需警惕金融杠杆推手--新华

路透北京3月2日 - 对于深圳继续领涨中国楼市，新华社周三报导，除政策利好外，借助金融杠杆入市的投机行为也是导致深圳楼市火爆的推手之一，这一现象值得关注，需警惕出现“杠杆上楼市”。

新华社报导称，在全国“去库存”的大背景下，楼市走出“冰火两重天”的行情，更需要加强分类调控、因城施策，推动房地产市场健康发展。

尽管深圳房地产市场在短期和中长期都存在供应不足、需求旺盛的供需矛盾，报导援引深圳市房地产研究中心主任王峰表示，这一长期存在的矛盾不足以支撑房价的短期快速上涨，此轮上涨的最直接原因还是金融杠杆在起作用。

报导援引央行深圳中心支行的数据显示，截至2015年12月末，深圳个人住房贷款余额为7,420亿元，同比增长40%。2015年全年，新发放个人住房贷款3,408亿元，增长2.1倍。更值得关注的是，深圳按揭平均成数高，2015年12月份达到65%，远高于北上广，同比高3.2个百分点，与70%的最高贷款成数限制相差仅5个百分点。

报导指出，除足额使用银行贷款外，众筹、P2P、首付贷等高杠杆房地产理财产品的出现，已成为推动深圳房价过快上涨的新动向。

以互联网金融为背景的搜狐和搜易贷联合推出的“首付贷”为例，在无抵押贷款的情况下，“首付贷”最低可贷1万元，最高可以贷到房屋总价的20%。其流程是，平台把“首付贷”包装成年化收益率8-12%的P2P产品，然后对外发售。

王峰分析，就深圳市场来说，当前最立竿见影的措施，就是金融部门快速地行动起来，从管控风险的角度，实行差别化信贷政策，适度收紧信贷，防止过度利用金融杠杆炒房。同时，深圳在一线城市中，限购条件最为宽松，可考虑进一步收紧限购，起码要与其他一线城市保持一致。

深圳银监局表示，2016年将继续督促各银行采取差别化信贷政策，加强对房地产信贷的压力测试和风险监测。人行深圳中心支行也表示，商业银行应加强贷款人资质审查，对于利用首付贷的贷款申请，应拒绝受理。此外，对P2P及小额贷款公司主管部门应作出明确规定，禁止相关机构发放用途为购房首付款的贷款。

新华社从深圳市规划和国土资源委员会了解到，目前调控政策正在研究中。

中国证券报周三报导称，楼市的迅速升温催生了不规范的操作行为，类似股市的场外配资现象浮出水面，在上海这样的一线城市，部分房产中介以较高的利率为购房者提供所谓新房、二手房“首付贷”，有的甚至不需要任何抵押物就能放贷近百万元，且部分房产中介放贷时根本不考虑客户的还贷能力。

中国房地产市场正经历着冰火二重天的情形，一方面是高库存地区力推新政，另一方面却是包括一线在内的热点城市淡季不淡，房价走出凌厉涨势，使得楼市局部过热并滋生资产泡沫风险的担忧开始进入监管视野。而在央行本周宣布降准0.5个百分点后，对一线楼市的担忧加重。（完）