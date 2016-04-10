深圳楼市新政细则出炉 非深户买房获三个月缓冲期

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月10日 - 据深圳新闻网报导，中国深圳市不动产登记中心称，对在3月25日（含25日）前买房但未能网签的非深户居民，在6月24日（含24日）之前申请登记，仍可享受一年社保买房的政策，逾期则不予受理。
深圳市不动产登记中心周六晚发布关于非深户居民购房限购相关事宜的补充通知称，境内非深户居民购房，实际交易行为发生在3月25日（含25日）之前，且连续计算满1年及以上在本市缴纳个人所得税或社保的，须提交网签预售商品房认购书。
在个税、社保证明材料方面，通知要求，以个人所得税纳税情况作为证明材料的，调整为提交税务部门出具的自3月25日起向前连续计算满1年及以上在本市缴纳个人所得税的证明材料；以个人社保作为证明材料的，调整为通过社保局提供的端口进行审核，将不再提交社保缴交清单。
对境外机构和个人的购房政策，通知称，港澳台居民、华侨和持有《外国人永久居留证》外籍人员只需提交自用、自住承诺书，便可以购买一套住宅；境外机构在境内设立的分支、代表机构（经批准从事经营房地产的企业除外），可以购买自用的办公商品房，但需提交自用承诺书。
深圳市政府3月25日晚紧急出台楼市新政，将二套房首付比例提高至最低四成；非本市户籍居民家庭购房缴纳个人所得税或社保年限要求由一年提高至三年。
(发稿 马蓉; 审校 黄凯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。