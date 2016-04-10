深圳楼市新政细则出炉 非深户买房获三个月缓冲期

路透北京4月10日 - 据深圳新闻网报导，中国深圳市不动产登记中心称，对在3月25日（含25日）前买房但未能网签的非深户居民，在6月24日（含24日）之前申请登记，仍可享受一年社保买房的政策，逾期则不予受理。

深圳市不动产登记中心周六晚发布关于非深户居民购房限购相关事宜的补充通知称，境内非深户居民购房，实际交易行为发生在3月25日（含25日）之前，且连续计算满1年及以上在本市缴纳个人所得税或社保的，须提交网签预售商品房认购书。

在个税、社保证明材料方面，通知要求，以个人所得税纳税情况作为证明材料的，调整为提交税务部门出具的自3月25日起向前连续计算满1年及以上在本市缴纳个人所得税的证明材料；以个人社保作为证明材料的，调整为通过社保局提供的端口进行审核，将不再提交社保缴交清单。

对境外机构和个人的购房政策，通知称，港澳台居民、华侨和持有《外国人永久居留证》外籍人员只需提交自用、自住承诺书，便可以购买一套住宅；境外机构在境内设立的分支、代表机构（经批准从事经营房地产的企业除外），可以购买自用的办公商品房，但需提交自用承诺书。

深圳市政府3月25日晚紧急出台楼市新政，将二套房首付比例提高至最低四成；非本市户籍居民家庭购房缴纳个人所得税或社保年限要求由一年提高至三年。