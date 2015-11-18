深圳下发第二批QDIE批文 总计额度约10亿美元--财新

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海11月18日 - 据中国财新网周三报导，作为深圳跨境投资试点政策--QDIE（合格境内投资者境外投资），第二批试点已于日前正式启动。QDIE第二批获批机构本月初接获批文，共有30余家在列，每家获批额度3,000万美元，总计使用额度约10亿美元。
QDIE简单理解即是“境内募资、境外投”。相比QDII（合格境内机构投资者），QDIE投资范围更广，除了证券类标的，还包括境外非上市公司股权、对冲基金及不动产等，因此备受境内外资产管理机构青睐。
报导引述接近深圳金融办人士透露，QDIE第二批共有38家资产管理机构申请，最终30余家获批。其中包括包括中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下两家公司--平安大华基金管理有限公司和平安信托有限责任公司，以及景顺长城基金旗下全资子公司景顺长城资产管理（深圳）有限公司。
2014年8月，国家外管局同意深圳QDIE试点方案，给予首批10亿美元境外投资额度，同年年底，深圳发布试点实施细则，标志QDIE正式启动。今年年初，八家资管机构获得QDIE首批试点资格，截至9月底，首批试点批出额度已达9.61亿美元。
今年上半年，深圳金融办会同深圳外管局向国家外管局申请增加QDIE试点额度20亿美元，最终获批15亿美元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。