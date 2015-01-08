深沪交易所收窄私募债投资者范围 并规范增信担保规则

路透上海1月8日 - 中国私募债自2012年推出以来，规模虽稳步增加但风险事件频现。深沪证券交易所同时发布加强中小企业私募债权风险防控的相关文件，加强合格投资者及增信担保管理。

文件显示，针对个人投资者的非主动管理金融产品，以及全部资金仅用于购买单一私募债券的金融产品、有限合伙企业，不得作为私募债券的合格投资者。

但在个人投资者限制方面，两市的要求略有不同，上交所是直接表示个人投资者不得作为合格投资者，而深交所则是除发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东外的个人投资者不得投资。

按照此前的私募债业务试点办法，个人投资者，及合伙企业，资产管理产品等都无此类限制。

不过此类限制也并不出市场所料，除了多个违约风险事件发生在私募债领域外，在非标投资受限制的时期，单一通道通过私募债非标转标大行其道，此次则相当于堵住了此类监管套利。

文件同时规范担保和增信规则，如私募债券仅采取信用保证增信措施的，保证人应当承担主动补款责任；采用专业融资担保公司为私募债券担保的，承销商应当在尽职调查过程中，核查担保公司业务资质、经营状况及担保风险等相关情况，与担保公司所在地担保机构监管部门进行事先沟通等。（完）

欲浏览具体文件，请点选：深交所 here

上交所 here

(发稿 徐永；审校 张喜良)

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