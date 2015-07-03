新开源和中恒电气等11家深市公司中午紧急宣布增持事项

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月3日 - 新开源(300109.SZ)、中恒电气(002364.SZ)等11家深市公司周五中午临时刊登公告称，公司大股东、董事长等高管启动增持计划，积极为自己公司股票护盘。
新开源公告显示，公司董事长杨海江、副董事长王坚强及总经理王东虎今天上午每人增持2万股（占总股本的0.017%），每人出资超过100万元人民币。三人还计划未来12个月内继续增持，累计增持比例不超过公司总股本的2%。
中恒电气实际控制人朱国锭上午已在二级市场增持公司股票10万股，开尔新材(300234.SZ)亦公告称，公司董事长邢翰学计划自周五起的三个月内增持150-250万股公司股票，其中周五上午已增持了20万股。
另外，南风股份(300004.SZ)、探路者(300005.SZ)等创业板首批上市的28家公司的董事长昨晚共同签署倡议书，参与维持资本市场稳定的倡议活动。
他们向全体上市公司实际控制人、主要股东及高级管理人员倡议：加强投资者沟通，消除投资者误解，树立市场信心；积极采取有效手段维护创业板市场稳定，维护资本市场繁荣； 在法律、法规允许的范围内，积极采用回购、增持、暂不减持等一切可能的措施，切实保护全体股东的利益； 进一步提升公司经营管理水平，扎紮实实做好经营等。
深市中小板和创业板股票是此次股市大跌的重灾区。不过周五创业板相当多股票出现止跌迹象，创业板指数P盘中一度上涨5.26%，但午盘目前仅略涨。
新开源早盘一直维持在跌停位，午盘一度略涨后再度跌停。（完）
(发稿 林琦)
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