新开源和中恒电气等11家深市公司中午紧急宣布增持事项

路透上海7月3日 - 新开源(300109.SZ)、中恒电气(002364.SZ)等11家深市公司周五中午临时刊登公告称，公司大股东、董事长等高管启动增持计划，积极为自己公司股票护盘。

新开源公告显示，公司董事长杨海江、副董事长王坚强及总经理王东虎今天上午每人增持2万股（占总股本的0.017%），每人出资超过100万元人民币。三人还计划未来12个月内继续增持，累计增持比例不超过公司总股本的2%。

中恒电气实际控制人朱国锭上午已在二级市场增持公司股票10万股，开尔新材(300234.SZ)亦公告称，公司董事长邢翰学计划自周五起的三个月内增持150-250万股公司股票，其中周五上午已增持了20万股。

另外，南风股份(300004.SZ)、探路者(300005.SZ)等创业板首批上市的28家公司的董事长昨晚共同签署倡议书，参与维持资本市场稳定的倡议活动。

他们向全体上市公司实际控制人、主要股东及高级管理人员倡议：加强投资者沟通，消除投资者误解，树立市场信心；积极采取有效手段维护创业板市场稳定，维护资本市场繁荣； 在法律、法规允许的范围内，积极采用回购、增持、暂不减持等一切可能的措施，切实保护全体股东的利益； 进一步提升公司经营管理水平，扎紮实实做好经营等。

深市中小板和创业板股票是此次股市大跌的重灾区。不过周五创业板相当多股票出现止跌迹象，创业板指数P盘中一度上涨5.26%，但午盘目前仅略涨。

新开源早盘一直维持在跌停位，午盘一度略涨后再度跌停。（完）

(发稿 林琦)

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