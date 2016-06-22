深交所对万科重组方案提出问询 解释土地估值等问题

路透上海6月22日 - 深圳证券交易所周三对中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)重组案发出问询函，要求万科对其独立董事张利平回避表决的具体原因、本次置入土地的估值方法以及重组后H股如何满足香港联交所公众持股比例最低要求等作出回复。

停牌半年的万科(2202.HK)6月18日公告称，公司拟向深圳地铁非公开发行逾28.72亿股A股，购买其所持前海国际100%股权，初步交易价格为456.13亿元人民币。交易完成后深圳地铁将持股20.65%，成为万科第一大股东。目前的第一大股东华润对此方案表示反对。

来自美国黑石集团的独立董事张利平在万科董事会审议重组案回避表决，因黑石正洽商万科的中国项目。深交所提出，万科需补充披露该独立董事回避的具体原因、该原因与本次重组案的关系，以及黑石万科的相关交易是否妨碍该独立董事进行独立客观判断。

张利平成为影响万科董事会最终通过重组方案的关键因素。万科11人董事会对重组案的表决中，七人同意三人反对，张利平未表决。而按相关法规，重大资产重组需获三分之二董事同意，此次计算时作为分母的董事会人数，是10人还是11人，成为近期争论焦点。

深交所还要求万科解释此次购买地块估值合理性、近阶段前后两次评估值存在较大差异的原因及合理性、以及前海国际具体盈利模式以及项目建成出售后的持续盈利能力。

由于此次万科增发A股收购资产，将导致万科增发后H股公众持股量低于法定下限10%。深交所要求万科解释将采取何种措施来符合香港联交所的最低公众持股要求。

深交所要求万科在本周五（24日）前将有关说明材料报送深交所公司管理部。由于深交所目前正对万科重组材料进行事后审核，一旦该回复及重组方案条款调整获得通过，万科即可复牌交易。

万科A股自去年12月中停牌，筹划相关重组事项，停牌前收报24.43元，期间其H股仍正常交易。万科H股周三尾盘报17.46港元，较停牌前其A股股价打了六折左右。（完）