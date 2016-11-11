深交所近期对恒大系相关账户采取警示、盘中暂停当日交易等措施

路透北京11月11日 - 中国深交所官方微博周五称，近期针对“恒大系”相关账户在多只股票上存在“准举牌”等涉嫌短线炒作的异常交易行为，在万科A上存在明显影响量价的异常交易行为，深交所对相关账户进行了重点监控。

“先后采取电话警示、书面警示、要求提交合规交易承诺、盘中暂停当日交易等一系列监管措施，并对相关会员采取书面警示、约见谈话等监管措施，”深交所微博新闻稿称。

上述“恒大系”存在“准举牌”等异常交易行为的多只股票包括栋梁新材(002082.SZ)、积成电子(002339.SZ)、中元股份(300018.SZ)、国民技术(300077.SZ)、金洲管道(002443.SZ)等。

深交所并称，在信息披露方面，已向上市公司发出了问询函，重点问询“恒大系”相关账户的持股目的、公司近期是否存在应披露未披露的事项等，并要求上市公司认真自查并对外披露。深交所同时提请辖区证监局予以关注。

恒大系在市场涉足多只股票，包括万科A和廊坊发展(600149.SS)等。恒大系10月底清仓梅雁吉祥(600868.SH)的消息，对举牌概念股形成打击。

针对近期针对恒大人寿股票投资中的“快进快出”行为，保监会已经明确表态不支持保险资金短期大量频繁炒作股票，并约谈了恒大人寿主要负责人。（完）