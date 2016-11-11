深交所近期对恒大系相关账户采取警示、盘中暂停当日交易等措施

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月11日 - 中国深交所官方微博周五称，近期针对“恒大系”相关账户在多只股票上存在“准举牌”等涉嫌短线炒作的异常交易行为，在万科A上存在明显影响量价的异常交易行为，深交所对相关账户进行了重点监控。
“先后采取电话警示、书面警示、要求提交合规交易承诺、盘中暂停当日交易等一系列监管措施，并对相关会员采取书面警示、约见谈话等监管措施，”深交所微博新闻稿称。
上述“恒大系”存在“准举牌”等异常交易行为的多只股票包括栋梁新材(002082.SZ)、积成电子(002339.SZ)、中元股份(300018.SZ)、国民技术(300077.SZ)、金洲管道(002443.SZ)等。
深交所并称，在信息披露方面，已向上市公司发出了问询函，重点问询“恒大系”相关账户的持股目的、公司近期是否存在应披露未披露的事项等，并要求上市公司认真自查并对外披露。深交所同时提请辖区证监局予以关注。
恒大系在市场涉足多只股票，包括万科A和廊坊发展(600149.SS)等。恒大系10月底清仓梅雁吉祥(600868.SH)的消息，对举牌概念股形成打击。
针对近期针对恒大人寿股票投资中的“快进快出”行为，保监会已经明确表态不支持保险资金短期大量频繁炒作股票，并约谈了恒大人寿主要负责人。（完）
(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。