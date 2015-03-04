预计深港通机制将比照沪港通 但可能略显灵活--中金

路透香港3月4日 - 港交所(0388.HK)行政总裁李小加此前指深港通可能于今年下半年开通，而投行中国国际金融的报告称，预计深港通将比照沪港通，但可能略显灵活。

中金分析师王泽锋在其主题策略报告中指出，预计深港通的北向交易总额度也有望是3,000亿元人民币甚至有所扩大，而涵盖的股票有可能是308只相应指数成分股为主，或者是更多的股票。

他并称，深港通南向交易覆盖的股票有可能与沪港通同步扩大，但很难扩大至市值较小的股票。预计北向交易的参与者没有限制，但南向交易的参与门槛可能有望与沪港通机制一起有所下调。

以下是报告重点摘要：

深圳市场与上海市场的异同：

与上海市场不同，深圳市场不仅有主板，还有中小板和创业板。上市公司数量1,629家（主板、中小板、创业板各自468、740、421家），A股总市值14.8万亿元（VS.上海市场29.3万亿元）。与上海市场相比，深圳市场上市公司数量更多；平均市值偏小；民营与成长性企业占比较高；成长性行业如科技、医药、消费等行业占比较高；近年平均的盈利增长较快；交易也相对更活跃，换手率明显高于上海市场；而从股价表现来看近年明显好于上海市场，但平均估值也明显高于上海市场。

深港通机制猜想：

我们预计深港通机制将比照沪港通机制，但可能略显灵活。具体来说：（1）北向交易总额度也有望是3,000亿元，或者视深港通推出之时沪港通额度使用情况与沪港通现有总额度一起有所扩大；（2）北向交易涵盖的股票：我们预计有两种可能性，一种可能性是类似沪港通的机制，覆盖深市相对大盘的股票并以相应指数的成份股和A/H两地上市的股票为主（可能共涵盖308支股票，市值占比约49%）；第二种可能性是涵盖数量更多的股票，如以深圳1000指数成份股为主（市值占比约82%，与沪港通覆盖的股票占上海市场的总市值比例相当）；（3）南向交易覆盖的股票：尽管在深港通推出的同时，沪港通与深港通南向交易覆盖股票比当前覆盖范围可能有所扩大，但估计出于保护投资者的目的，其范围也很难大幅扩充至包括香港上市的市值较小的股票；（4）参与者门槛：预计北向交易的参与者没有限制，但南向交易的参与门槛可能有望与沪港通机制一起有所下调。

沪港通、深港通之后的B股市场：

尽管B股市场越来越被边缘化，其存在并未对资本市场其他改革造成明显妨碍，政府需要自上而下解决B股市场问题的紧迫性不强。但是，我们相信，B股公司如果有需求而自下而上提出合理合规的方案来解决自身B股问题，预计监管层也将持相对开放的态度。目前已经有东电B、万科B、中集B、丽珠B等B股公司通过不同方式解决了B股问题。

深港通潜在受益股筛选：

与沪港通类似，深港通潜在的受益股包括：（1）直接受益于交易量扩大的券商及交易所；（2）深圳与香港市场相对于对方市场比较独特的个股；（3）QFII青睐或者“沪港通”比较活跃的个股类似的深市和香港市场个股；4）A/H价差比较大的个股，等等。上述类别并不相互排斥而有可能有重叠。（完）

(整理 雷美珍；审校 林高丽)

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