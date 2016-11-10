深港通最快本周末公布 人民币贬值资金南下意愿强--安信国际

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月10日 - 安信国际证券研究总监韩致立周四称，结合两地监管层考虑及两地交易所就深港通开通系统测试进展顺利，预计11月28日、12月5日将是开通的热门日子，对应公布时间为本周末（11月12-13日）及下个周末（11月19-20日）。
韩致立在港股通策略会上并称，与沪港通推出的2014年相比，当前人民币贬值压力明显加大、港股处于估值洼地，以及港元与美元挂钩而美元作为规避贬值的安全岛，资金南下意图明显增加。
他指出，今年以来国际市场较为波动，“黑天鹅”事件频发，避险资金倾向于转入新兴市场及港股；预期深港通获批推出，将催化外资加速抢滩港股，毕竟港股估值偏低。此外， 6月下旬起，港元一直保持强势(在强方兑换保证区域徘徊)，一定程度反映海外资金的流入。
同时，当前中国严控内地资金外流以及QDII额度紧张的背景下，剔除了总额度上限的港股通，成为罕有而正规的外向投资渠道，可分散人民币贬值风险。
在深港通的选股路线方面，韩致立指出，一方面可关注股市行情受惠股，因深港通的开通将带动港股走一波行情，如海通国际(0665.HK)、国泰君安国际(1788.HK)、耀才证券(1428.HK)等券商股及港交所(0388.HK)等。
另一方面，考虑到内地投资者喜欢追捧中小盘、尤其成长性股份，而港股估值远较A股合理，预期“北水”将加速涌入，推动小型股表现，如海昌海洋公园(2255.HK)、福寿园(1448.HK)等稀缺标的，凤凰医疗(1515.HK)、同仁堂科技(1666.HK)等行业领跑者，中软国际(0354.HK)等TMT股份。
在选择HA折让股时，除了看HA折让，也需考虑估值及基本面。他特别提到，近期万科(2202.HK)(000002.SZ)的争夺战中，交易集中在A股。深港通下，国内争夺者也可经深港通渠道购入股份，而万科H股目前的H/A折让达26.0%，争夺战转往H股的诱因很大。
高息股方面，需考虑业绩及派息的稳定性，可关注禹州地产(1628.HK)、金风科技(2208.HK)、越秀交通(1052.HK)等高息小型股，以及富力地产(2777.HK)、中银香港(2388.HK)、光大银行(6818.HK)等高息大中型股。
香港交易及结算所（港交所）9月下旬表示，将就深港通举行测试及市场演习，为11月中下旬深港通开通作好准备。（完）
(发稿 马蓉；审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。