深港通最快本周末公布 人民币贬值资金南下意愿强--安信国际

路透北京11月10日 - 安信国际证券研究总监韩致立周四称，结合两地监管层考虑及两地交易所就深港通开通系统测试进展顺利，预计11月28日、12月5日将是开通的热门日子，对应公布时间为本周末（11月12-13日）及下个周末（11月19-20日）。

韩致立在港股通策略会上并称，与沪港通推出的2014年相比，当前人民币贬值压力明显加大、港股处于估值洼地，以及港元与美元挂钩而美元作为规避贬值的安全岛，资金南下意图明显增加。

他指出，今年以来国际市场较为波动，“黑天鹅”事件频发，避险资金倾向于转入新兴市场及港股；预期深港通获批推出，将催化外资加速抢滩港股，毕竟港股估值偏低。此外， 6月下旬起，港元一直保持强势(在强方兑换保证区域徘徊)，一定程度反映海外资金的流入。

同时，当前中国严控内地资金外流以及QDII额度紧张的背景下，剔除了总额度上限的港股通，成为罕有而正规的外向投资渠道，可分散人民币贬值风险。

在深港通的选股路线方面，韩致立指出，一方面可关注股市行情受惠股，因深港通的开通将带动港股走一波行情，如海通国际(0665.HK)、国泰君安国际(1788.HK)、耀才证券(1428.HK)等券商股及港交所(0388.HK)等。

另一方面，考虑到内地投资者喜欢追捧中小盘、尤其成长性股份，而港股估值远较A股合理，预期“北水”将加速涌入，推动小型股表现，如海昌海洋公园(2255.HK)、福寿园(1448.HK)等稀缺标的，凤凰医疗(1515.HK)、同仁堂科技(1666.HK)等行业领跑者，中软国际(0354.HK)等TMT股份。

在选择HA折让股时，除了看HA折让，也需考虑估值及基本面。他特别提到，近期万科(2202.HK)(000002.SZ)的争夺战中，交易集中在A股。深港通下，国内争夺者也可经深港通渠道购入股份，而万科H股目前的H/A折让达26.0%，争夺战转往H股的诱因很大。

高息股方面，需考虑业绩及派息的稳定性，可关注禹州地产(1628.HK)、金风科技(2208.HK)、越秀交通(1052.HK)等高息小型股，以及富力地产(2777.HK)、中银香港(2388.HK)、光大银行(6818.HK)等高息大中型股。

香港交易及结算所（港交所）9月下旬表示，将就深港通举行测试及市场演习，为11月中下旬深港通开通作好准备。（完）