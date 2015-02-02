深港通已完成方案设计并启动系统开发--深交所理事长

沪深证交所两融余额周三减少53.8亿元 创近三个月新低
路透上海5月11日 - 中国股市沪综指周三收跌0.90%。沪深证交所融资融券余额当日减少53.8亿元人民币，连续四日下降；两市两融余额为8,957.5亿元，创近三个月新低。
路透上海2月2日 - 中国深圳证券交易所理事长吴利军表示，目前深交所及港交所已完成“深港通”方案设计并启动技术系统开发，待两地监管机构批准后，将组织市场业务和技术准备，积极推动实施；同时并考虑在目前“沪港通”基础上拓展标的范围。
中国证券报周一引述他指出，深交所将在总结“沪港通”试点经验的基础上，与港交所密切合作，积极探索丰富合作方式、深化合作内容，共同推进“深港通”建设和A股市场的国际化。
他并介绍，深交所和港交所两所同意“深港通”方案设计遵循的基本原则包括：“深港通”方案与“沪港通”基本框架和模式保持不变、体现双方市场对等原则、根据市场需求进行方案设计。
沪港通于去年11月17日推出，让香港及内地投资者可互相买卖对方市场的股票。
香港交易及结算所(0388.HK)行政总裁(CEO)李小加上月曾表示，预期＂深港通＂可于今年内落实。
中国证监会国际合作部主任祁斌近期亦表示，证监会将稳步推进资本市场对外开放，深化沪港通机制，推动深港通；理顺资金双向投资机制，全面深化各种制度对接；推动A股市场纳入MSCI(明晟)和FTSE等国际指数。(完)
(发稿 吴芳；审校 张喜良)
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