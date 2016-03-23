深港通开通在即 看好港股中新经济类股等四类股--瑞银

路透上海3月23日 - 国际知名银行--瑞银集团财富管理投资总监办公室发布最新报告称，深圳与香港股市互联互通机制（深港通）年内即将开通。对港股而言，新经济类股、中小市值股以及蓝筹股等四类股票可以关注，预计这些股票在未来6-12个月将跑赢相关MSCI中国指数。

报告预计，深港通南向交易的符合资格股票有可能在沪港通基础上进行扩充。目前沪港通的南向交易合资格股票共计296只，在深港通下新加入的可交易港股将包括小盘股、交易所买卖基金（ETFs）以及衍生品等。

报告指出，新经济板块在A股市场通常成交较为活跃且估值较高。鉴于中国经济正由制造业主导转型至服务业主导，投资者将关注港股通下具有市场领导地位和基本面强劲的服务行业。而拥有全球业务与多元化收入的香港蓝筹公司，会成为大陆投资者分散部分潜在的人民币贬值风险的渠道。

报告认为，深港通开通后，香港小盘股的估值并不会全线大幅上涨，毕竟对股价更为重要的是企业基本面，因此拥有强劲增长前景、海外业务敞口、稳健的资产负债表以及独特敞口的中小盘股应将受惠于深港通机制。

最后一类是在沪港通机制下交投活跃的港股，包括不在A股上市的大市值中概股。随着中国投资者对沪港通机制更为熟悉，以及希望在波动性高企的本土市场以外作出多元化投资，此类股票料将持续受到投资者青睐。

报告还预计，目前在沪港两地同步上市的股票中，A股较H股平均溢价38%，远高于五年均值10%。随着股票互联互通机制下交投增加及信息更加畅通，未来半年至两年应会出现均值回归，使得同一家上市公司在不同市场的股价差距缩小。（完）