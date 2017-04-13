美国个股：T-Mobile和Dish共出价逾140亿美元参与政府频谱招标--FCC

《汇市简讯》美元/日圆逼近空方止损位
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透纽约4月14日 - 美国联邦通讯委员会(FCC)周四称，T-Mobile US Inc和Dish Network Corp在政府招标中分别出价80亿美元和62亿美元竞购大量广播电视频谱。
FCC称，此次中标规模为198亿美元，而上述两家运营商占据大头。康卡斯特(Comcast)愿以17亿美元购买频谱，美国电话电报公司(AT&T)出价9.1亿美元，投资公司Columbia Capital出价10亿美元。
FCC称，此次有175座广播站向50家无线及其他通讯企业出售波段。企业计划将频谱用于新建网络或是改善现有的覆盖范围。
外界普遍认为，此次频谱招标最终将在通讯行业掀起一波交易潮。之前参与此次竞标的企业都沉寂了一段时间，但这种情况将在4月27日之后结束，4月27日是中标企业支付定金的期限。(完) (编译 孙国玉；审校 李爽)
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透北京5月24日 - 中国离岸美元/人民币掉期曲线周三各期限均抬升。交易员称，今早穆迪调降中国评级之后，离岸人民币即期突然跳跌；随后离岸掉期短端疑似出现大量中资行买盘，离岸美元/人民币掉期曲线各期限均上涨，CNH旋即缩减跌幅，午后转而走升。
路透伦敦5月24日 - 英镑周三回升并站稳脚跟，本周由八个月高点下跌。交易商的关注点集中在今天稍晚美联储公布的会议记录，以寻找新的指引。曼彻斯特爆炸袭击后，英国暂停为6月8日大选的拉票活动。