美国个股：T-Mobile和Dish共出价逾140亿美元参与政府频谱招标--FCC

欧洲汇市：英镑在1.30美元下方持稳，市场关注美联储会议记录

路透伦敦5月24日 - 英镑周三回升并站稳脚跟，本周由八个月高点下跌。交易商的关注点集中在今天稍晚美联储公布的会议记录，以寻找新的指引。曼彻斯特爆炸袭击后，英国暂停为6月8日大选的拉票活动。