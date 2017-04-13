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市场报道 | 2017年 4月 14日 星期五 07:45 BJT

美国个股：T-Mobile和Dish共出价逾140亿美元参与政府频谱招标--FCC

路透纽约4月14日 - 美国联邦通讯委员会(FCC)周四称，T-Mobile US Inc和Dish Network Corp在政府招标中分别出价80亿美元和62亿美元竞购大量广播电视频谱。

FCC称，此次中标规模为198亿美元，而上述两家运营商占据大头。康卡斯特(Comcast)愿以17亿美元购买频谱，美国电话电报公司(AT&T)出价9.1亿美元，投资公司Columbia Capital出价10亿美元。

FCC称，此次有175座广播站向50家无线及其他通讯企业出售波段。企业计划将频谱用于新建网络或是改善现有的覆盖范围。

外界普遍认为，此次频谱招标最终将在通讯行业掀起一波交易潮。之前参与此次竞标的企业都沉寂了一段时间，但这种情况将在4月27日之后结束，4月27日是中标企业支付定金的期限。(完) (编译 孙国玉；审校 李爽)
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