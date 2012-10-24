T+0交易重返有望提振中国蓝筹股信心 但抑制炒作尚需多管齐下

* 监管层正酝酿重启T+0交易,ETF或率先试点

* ETF开放T+0交易将刺激交投,增加对蓝筹股信心

* 独特中国股市文化下,T+0或会推动大盘上涨

* 培育蓝筹股市场,尚需多管齐下

作者 林琦

路透上海10月24日电---此一时彼一时,一度被中国监管层定性为"兴奋剂"的T+0当日回转交易,不久的将来可能会变成股市的"滋补品".

十七年前,因引发股市过度投机,中国监管层强硬将T+0改成隔日交收(T+1);而现如今,面临长期疲弱不堪的市场,为刺激交投,证交所又在酝酿重启T+0交易,或会率先在交易所上市基金(ETF)上进行尝试.

业内人士指出,数年来规模已大增的国内股市目前处於结构性分化局面,由於资金总体有限,大量资金云集中小市值及概念题材股炒作,蓝筹股则交投沉闷.若为ETF引入T+0交易制度後,短期内将会明显刺激ETF交易,或会令市场关注焦点转回蓝筹股.

一些分析师指出,这种交易制度创新或只能有一时之效,中国股市塑造蓝筹股投资理念,尚需多管齐下.如宏观及公司基本面的改善,有利於提升蓝筹股的内在价值;而退市、打击内幕交易及大量新股供应,则可冲淡场内投机气氛.

"推行(ETF)T+0,可以让大家对蓝筹股的信心有所好转."国泰君安证券首席策略分析师钟华指出,因国内蓝筹股流通市值相当庞大,而且其估值已持平於国际水平,甚至更低,没必要过度限制这些蓝筹股的交易.

作为在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金,ETF可满足各方面投资者的市场需求,既为中小投资者提供一个用小资金投资大盘的机会,也为机构投资者提供新的套利模式,通过ETF的规模交易可进一步增强大盘蓝筹股的流动性.

部分策略分析师的逻辑是:ETF开放T+0交易,势必激励ETF交投活跃度,或会引发一定的蓝筹股与ETF的套利机会,这将引导更多资金流入处於价值洼地的蓝筹股,拉高蓝筹股估值,大盘指数亦将被牵动上行.

有报导称,近期监管部门开会讨论ETF基金场内交易采用T+0机制,目前相关方案在酝酿中,但尚未形成明确时间表.初期可能先选取一些一定规模以上的ETF产品进行试点.业内一些专家甚至建议,可考虑选择一些蓝筹股加入T+0交易试点范围.

东方证券衍生品首席分析师高子剑则指出,从全球各个市场来看,并无明显的规律来支持ETF活跃度高的市场,蓝筹股的估值相对较高的说法.

不过他亦认为,国内有独特的股市文化,T+0交易制度下股票或其他品种容易被暴炒.最典型的例子是,宝安(000009.SZ)92年10月举牌收购当时延中实业(600601.SS)时,後者股价一天内的振幅达338.5%

目前全球主要股市基本实行T+0交易制度.中国股市从1992年5月起,沪深证交所曾先後试行T+0交易,但1995年基於防范股市风险的考虑,监管层宣布将T+0改成T+1,之後除少数权证外,A股市场基本未见T+0交易.

**尚需多管齐下**

ETF引入T+O交易能否切实有效的激活蓝筹股交易尚无定论,往往长期关注市场的策略及交易人士偏乐观;而基金及衍生品方面的专家却认为关联度不大.

国内一家中型券商高层指出,目前国内股市总体是筹码多,资金少,蓝筹股流通盘大,不具吸引力.只有在交易制度上进行革新,才能让资金流入蓝筹股.

"只要T+0消息一公布,长的不敢说,短期内涨个一两百点应该是容易的."他乐观估计.

但上海一位ETF基金经理称,他所管理的ETF基金,日交易量中仅有两三成与股票申购或赎回相关.因此未来既使ETF成交量放大,可能更多来自超短线或高频交易,不会影响到ETF所对应的权重股.

而在目前交易制度下,机构已经可以实现变相的T+0交易,例如机构将蓝筹股通过ETF申购换成ETF基金,随後抛售ETF基金.未来ETF开放T+0交易,只是让这一过程更为方便及时而己.

虽然恢复T+0尚在讨论阶段,但这种当日回转交易方式可能进一步刺激国内股市的投机炒作已令部分人士担忧,毕竟当初T+0机制下,个股和权证被暴炒的现象屡屡发生.

钟华则认为,目前蓝筹股的流通市值动辄数百亿元人民币,甚至数千亿元,这种体量可令短期炒作资金望而生畏,而且融券交易及股指期货做空,亦可为平抑股价,稳定大盘发挥重要作用.不过,T+0对蓝筹股的提振效应较为短期,亦相对有限.

他指出,"这只是一种技术交易手段,最关键的是大家对於蓝筹股所依赖的经济环境是否有信心."

此外,要彻底打击国内A股市场的炒作风,引导资金流向蓝筹股,尚需进一步挤压中小市值股及垃圾股的泡沫.

银河证券资深分析师任承德认为,中小市值个股良莠不齐,目前总体仍存较大的泡沫;更不用提近期的疯狂概念炒作毫无道理而言,纯粹是击鼓传花游戏.

近期沪深股市出现摘帽概念股,即撤消退市风险警示的个股,例如天津磁卡(600800.SS)、金杯汽车(600609.SS)等.尽管相关上市公司接连公告无重大利好,但公司股价依然持续上涨,两三个月内逆势股价翻倍.

今年来中国证监会在新股发行制度改革及打击内幕交易、加速绩差股退市等多管齐下,中小市值个股市盈率已有明显下降,但与蓝筹股仍有明显的差距.深市中小板和创业板的平均市盈率分别为26倍和32倍,而沪市整体市盈率仅11.5倍,蓝筹股平均值更是低於10倍.

"场外资金无法接纳所有股票,因此要挤压活跃资金流向蓝筹股,还需要想办法给中小市值股挤泡沫."任承德指出.

--审校 曾祥进

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