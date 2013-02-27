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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 27日 星期三 14:05 BJT

刘国梁、孔令辉继续搭档执掌国乒

据新华社报道，中国乒乓球队周三公布了新一届教练组成员，刘国梁将出任中国乒乓球队总教练，兼男队主教练，而孔令辉则出任女队主帅。二人曾在亚特兰大奥运会中搭档夺取男双金牌，同时刘国梁拿到了亚特兰大奥运会男单冠军，孔令辉则夺取了四年后悉尼奥运会的男单冠军。路透
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