刘国梁、孔令辉继续搭档执掌国乒

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透2月27日 - 据新华社报道，中国乒乓球队周三公布了新一届教练组成员名单，曾经的冠军组合刘国梁与孔令辉将联手执掌国乒，以延续中国在这一体育项目上的统治地位。
刘国梁将出任中国乒乓球队总教练，兼男队主教练，而孔令辉则出任女队主帅。
二人曾在1996年亚特兰大奥运会上搭档夺得男双金牌，同时刘国梁斩获了当年的男单项目金牌。孔令辉则在四年之后的悉尼奥运会上夺得男单冠军。
“我的前任施之皓教练取得了辉煌的成就，”报道援引孔令辉的话称。
“在施指导的带领下，中国乒乓球女队在最近的两届奥运会中包揽了全部金牌，这对于我来说机遇和挑战都是巨大的。”
“……我们要努力做的不仅仅是为中国赢取更多的奥运金牌，还要优化乒乓球的发展环境和国际影响力，”孔令辉称。
刘国梁则表示，清楚自己将面临的挑战，同时相信能够带领中国乒乓球迈向新的高度。
“(这个任务)一定会非常具有挑战性，”37岁的刘国梁称。
“我相信、并决心与我的好兄弟孔令辉一起，努力将中国乒乓球推向一个新的时代。”
在去年的伦敦奥运会以及2008年北京奥运会上，中国代表队包揽了乒乓球全部项目的金牌。(完)
编译：辛毅 发稿：王燕焜
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