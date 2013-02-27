刘国梁、孔令辉继续搭档执掌国乒

刘国梁(左二)2102年8月8日与队员们一起登上奥运乒乓球男团冠军领奖台。 REUTERS/Grigory Dukor

路透2月27日 - 据新华社报道，中国乒乓球队周三公布了新一届教练组成员名单，曾经的冠军组合刘国梁与孔令辉将联手执掌国乒，以延续中国在这一体育项目上的统治地位。

刘国梁将出任中国乒乓球队总教练，兼男队主教练，而孔令辉则出任女队主帅。

二人曾在1996年亚特兰大奥运会上搭档夺得男双金牌，同时刘国梁斩获了当年的男单项目金牌。孔令辉则在四年之后的悉尼奥运会上夺得男单冠军。

“我的前任施之皓教练取得了辉煌的成就，”报道援引孔令辉的话称。

“在施指导的带领下，中国乒乓球女队在最近的两届奥运会中包揽了全部金牌，这对于我来说机遇和挑战都是巨大的。”

“……我们要努力做的不仅仅是为中国赢取更多的奥运金牌，还要优化乒乓球的发展环境和国际影响力，”孔令辉称。

刘国梁则表示，清楚自己将面临的挑战，同时相信能够带领中国乒乓球迈向新的高度。

“(这个任务)一定会非常具有挑战性，”37岁的刘国梁称。

“我相信、并决心与我的好兄弟孔令辉一起，努力将中国乒乓球推向一个新的时代。”

在去年的伦敦奥运会以及2008年北京奥运会上，中国代表队包揽了乒乓球全部项目的金牌。(完)

编译：辛毅 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。