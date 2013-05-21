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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 21日 星期二 14:18 BJT

巴黎世乒赛张继科卫冕男单冠军

周一上演的巴黎世乒赛男单决赛中，张继科4-2击败队友王皓，成功卫冕，六局比分分别为11-7 11-8 6-11 14-12 5-11 11-7。自2003年奥地利运动员施拉格(Werner Schlager)在巴黎摘得世乒赛男单冠军后，中国选手已连续5届包揽男单冠军。周一早些时候，李晓霞与郭跃组成的女双搭档亦成功卫冕拿下三连冠。路透
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