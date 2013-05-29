受平板电脑兴起冲击 PC出货今年料大幅下滑--IDC

路透旧金山5月28日 - 根据国际数据公司(IDC)的报告，全球个人电脑(PC)出货今年下滑幅度可能大于预期，达到7.8%，因平板电脑出货首次超越笔记本电脑。

IDC先前预估2013年个人电脑出货量下滑1.3%，但在周二报告中称，对平板电脑感到满意的消费者持续延后汰换老旧笔记本电脑和台式电脑。

根据IDC，到2015年，平板电脑出货不仅只超越笔记本电脑，也会超过整体个人电脑出货。

IDC表示，受搭载谷歌(GOOG.O)安卓(Android)系统的低价设备销售增长带动，今年全球平板电脑出货料增长58.7%，而平板电脑的平均售价将下滑10.8%至381美元。

自从苹果(AAPL.O)在2010年推出iPad以来，惠普(HPQ.N)、微软(MSFT.O)和英特尔(INTC.O)等个人电脑业的重量级大厂都努力在调整产品，以因应消费者对移动设备日渐升高的偏好。

根据IDC，明年个人电脑出货料再下滑1.2%。(完)

(编译 王冠中; 审校 艾茂林)

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